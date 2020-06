Xiaomi présente ses nouveaux ordinateurs

Le fabricant chinois Xiaomi vient de dévoiler ses nouveaux ordinateurs portables qui portent les noms de RedmiBook 13,14 et 16. Ces derniers adoptent un design très séduisant inspiré clairement des MacBook d’Apple et sont affichés à des tarifs très attractifs.

Xiaomi déjà connu pour ses Smartphones dotés d’un bon rapport qualité/prix, lance aujourd’hui trois nouveautés dans le segment des ordinateurs ultra-portables. Baptisés RendmiBook 13, 14 et 16, ces PC adoptent un châssis en aluminium au design simple à l’image de ce qui se fait avec les MacBook d’Apple.

Les noms donnés à ces RedmiBook représentent la taille de chacun des ordinateurs : 13 pouces, 14 pouces et 16 pouces donc. Les trois nouveaux ordinateurs proposent un impressionnant ratio écran façade de 90 %, et des bordures de 3 mm.

Les Xiaomi RendmiBook sont tous les trois équipés d’un processeur AMD soit un Ryzen 5 4500 U ou Ryzen 7 4700 U. Les PC embarquent également une carte graphique intégrée Vega 7, et tournant avec 8 ou 16 Go de RAM pour une mémoire interne de 512 Go. Sur la version 13 pouces Xiaomi proposera également une version avec un 1 To de stockage.

Ces nouveaux ordinateurs se distinguent par leur poids léger avec 1,2 kilo pour les versions 13 et 14 pouces et 1,8 kilo pour la version 18 pouces. Le châssis en aluminium de ces ordinateurs embarquent de deux ports USB Type-A, deux ports USB Type-C, un port HDMI et la prise Jack.

Enfin, les Xiaomi RedmiBook sont commercialisés en Chine pour le moment avec des prix attractifs, soit moins de 500 euros pour le modèle le moins cher.