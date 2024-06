TIC : ouverture à Constantine de la 2e édition du salon ConstanTIC

La 2ème édition du Salon du digital, de la numérisation et des technologies de l'information et de la communication, ConstanTIC, s'est ouverte mardi à Constantine avec la participation de plus de 20 exposants spécialisés dans les équipements de l'information, de la communication et du digital.

Placée sous le parrainage du ministère de l’Economie de la Connaissance, des Start-up et des Micro- entreprises et du ministère de la Poste et des Télécommunications, la manifestation a été ouverte par le wali de Constantine, Abdelkhalek Sayouda accompagné des autorités locales.

M. Sayouda a visité les différents stands du Salon qui présente les technologies de contrôle à distance des structures via l’internet et des applications numériques, les équipements pour les transactions électroniques, les produits nouveaux de gestion des entreprises et de numérisation de leurs services ainsi que d’accompagnement des malades et de suivi de leurs parcours thérapeutiques.

Dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie d’ouverture, Mohamed Seifeddine Salhi, directeur général de l’entreprise « MediaSmart », initiatrice du Salon, a indiqué que cette édition réunit « des pionniers mondiaux des technologies numériques destinées, notamment aux entreprises administratives soucieuses d’opérer la transition numérique, de développer leurs prestations publiques et de numériser leurs services conformément aux orientations des autorités supérieures du pays ».

L’objectif du Salon consiste également à présenter les technologies numériques modernes et faciliter leur acquisition par les professionnels du secteur et même les particuliers et à offrir aux start-up un espace pour dévoiler leurs innovations et conclure des partenariats avec les différentes entreprises économiques et industrielles, a-t-il ajouté.

Le programme du Salon comporte des conférences et workshops interactifs animés par les experts internationaux autour de divers thèmes dont l’e-commerce, la sécurité digitale et l’intelligence artificielle (IA) offrant ainsi aux participants une expérience didactique pratique pour développer leurs connaissances et échanger leurs expériences avec des experts industriels.

La manifestation qui se poursuivra jusqu’à jeudi prochain offrira aussi, a-t-il ajouté, « un espace de rencontre » ouvert aux entreprises et demandeurs d’emploi et un autre destiné aux organismes publics partenaires du développement du secteur, aux agences spécialisées, aux prestataires de services, aux experts et aux consultants outre un espace visant à permettre aux entreprises d’intégrer un réseau de coopération et de nouer des relations et des partenariats stratégiques.