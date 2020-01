Microsoft abandonne Windows 7

Le célèbre système d’exploitation de l’entreprise américaine Microsoft, en l'occurrence Windows 7, ne sera plus mis à jour à partir de ce mardi, annonce Microsoft sur son site internet.

Après 10 ans de service, Microsoft décide d’abandonner le support de Windows 7 à partir du 14 janvier 2020. Toutefois, les ordinateurs dotés de ce système d’exploitation fonctionneront toujours, mais Microsoft ne fournira plus de support technique comme les mises à jour logicielles et les correctifs de sécurité.

« Vous pouvez continuer à utiliser votre PC avec Windows 7, sans recevoir de mises à jour logicielles et de sécurité continues, mais il sera plus vulnérable aux virus et aux logiciels malveillants », prévient Microsoft.

Seule exception, les entreprises continueront à recevoir les mises à jour via un support prolongé jusqu’au mois de janvier 2023. Les prix seront, néanmoins, de plus en plus élevés d’une année à l’autre, indique Microsoft.

Microsoft conseille, à cette occasion, les utilisateurs de ces systèmes d’exploitation à se tourner vers Windows 10, affirmant que la meilleure expérience de ce système d’exploitation s’obtient avec un PC neuf et qu’il n’est pas recommandable d’installer Windows 10 sur un ancien appareil.

Pour rappel, Windows 10 avait été lancé le 29 juillet 2015 pour les utilisateurs d’ordinateurs et de tablettes.