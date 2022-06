STREAM lance la version android 11 sur ses téléviseurs Android TV

En étant une marque de TVs qui cherche toujours à proposer des services de qualité à ces clients, STREAM lance désormais la version Android 11 sur ses téléviseurs dotés d’un système d’exploitation Android TV.

La mise à jour vers Android 11 pour les TVs STREAM dotés d’un système

d’exploitation Android TV (série D20 et A50) est désormais disponible pour

les modèles Ultra HD (50D20, 55A50 et 58A50), les clients reçoivent une

notification après connexion de leur TV et, une fois acceptée et le software

téléchargé, la mise à jour vers Android 11 sera lancée, à noter que la mise

à jour sur les modèles Full HD sera disponible la prochaine semaine.



Il est utile de mentionner que STREAM est listée parmi les partenaires

internationaux d’Android, sur le site officiel (lien : www.android.com/tv) ce

qui marque la certification de l’Android TV de STREAM par Google.