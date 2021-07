Samsung : Le design de la Galaxy Watch 4 dévoilé !

Les produits de Samsung sont toujours objet de fuites. Cette fois-ci, les indiscrets s’intéressent à la prochaine montre connectée de la firme sud-coréenne nommée Galaxy Watch 4.

Attendue pour bientôt, la Galaxy Watch 4, la prochaine montre connectée de Samsung, continue de se dévoiler. En effet, des images officielles montrant la nouvelle Smartwatch de Samsung sont apparues sur la toile. On y découvre un design arrondi, un écran logé dans un boîtier en cercle et 4 coloris différents. Samsung décline la Galaxy Watch 4 en : noir, argenté, vert foncé et or rose. Aussi, deux tailles différentes seront proposées: 40 mm et 44 mm. La fuite révèle également une résistance à l’eau 5ATM, un GPS et une protection Gorilla Glass DX+.

Selon les rumeurs, Samsung devrait dévoiler sa Galaxy Watch 4 le 3 août prochain lors de la conférence Unpacked consacrée au Galaxy Z Fold 3 et au Galaxy Z Flip 3, deux nouveaux Smartphones avec un écran pliable.