Samsung lance la version 4 To de son SSD portable T7 Shield : une solution de stockage haute performance, robuste et élégante

Samsung a dévoilé récemment le T7 Shield 4 To, une nouvelle version de son disque dur externe portable, offrant un espace de stockage étendu. Conçu pour les utilisateurs nomades et pour les créateurs de contenu qui recherchent des vitesses de transfert ultra rapides, le T7 Shield 4 To combine conception solide, format compact et performances de pointe.

Le T7 Shield 4 To prend en charge l’interface USB 3.2 Gen2, offrant une bande passante allant jusqu’à 10 Gbit/s et des performances allant jusqu’à 1 050/1 000 Mo/s. Grâce à son micrologiciel optimisé, il offre des performances élevées de lecture et d’écriture permettant aux utilisateurs de réaliser avec aisance des tâches lourdes telles que l’enregistrement, l’édition et l’encodage vidéo de haute qualité.

La capacité du T7 Shield 4 To à maintenir des performances d’écritures soutenues en font une solution idéale pour les usages professionnels. Il est d’ailleurs le premier SSD externe USB 3.2 Gen2 à être recommandé pour prendre en charge la caméra de Blackmagic Design, capable d’enregistrer des vidéos en résolution 12K.

Grâce au logiciel de gestion Samsung Magician 7.0, les utilisateurs peuvent facilement accéder aux mises à jour, vérifier l’état de leur appareil, tester la vitesse de transfert à l’aide d’une référence de performances et gérer les paramètres du produit, à l’image du mot de passe qui protège l’accès aux données qui y sont stockées.

Une conception robuste

Certifié IP65 et habillé d’aluminium et de caoutchouc, le T7 Shield 4 To résiste à l’eau, à la poussière ainsi qu’aux chutes jusqu’à trois mètres de hauteur. Les utilisateurs peuvent ainsi l’emporter lors d’une séance photo ou en déplacement sans se soucier des accidents du quotidien.

Le T7 Shield 4 To est par ailleurs compatible avec l’ensemble des appareils prenant en charge l’interface USB 3.2 Gen2, qu’il s’agisse de smartphones, tablettes ou encore d’appareils photo reflex.

En plus de sa solidité et de sa compatibilité étendue, et grâce à une excellente gestion de la température, les utilisateurs du T7 Shield 4 To peuvent profiter de vitesses élevées sans aucune dégradation des performances.

Une capacité de stockage étendue

Le T7 Shield 4 To répondra aux attentes des utilisateurs ayant besoin de stocker des contenus vidéo haute résolution, ou encore des applications gourmandes. Que ce soit pour stocker jusqu’à 8 000 heures de vidéo Full HD ou une bibliothèque de jeux vidéo, le T7 Shield 4 To a une capacité de stockage plus que suffisante pour couvrir tous les besoins.