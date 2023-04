Ooredoo: Bénéficiez des avantages du service « Ramadhanyate » pour 1 DA seulement

Ooredoo s’affiche au côté de ses clients en ce mois sacré, il met à leur dispositions le service « Ramadanyate », qui propose un contenu à la fois utile, informatif et divertissant.

Conçu principalement pour enrichir l’expérience de ses clients durant le mois de Ramadhan, le service Ramadanyate offre, via SMS, un contenu assez riche comportant des informations nécessaires, notamment les horaires d’el Iftar et el Imsek, et les heures de prières, et ce pour 1 DA seulement le SMS.



Ce service accorde aussi au client la possibilité de sélectionner la Wilaya et de choisir la langue qu’il préfère entre l’arabe et le français.



« Ramadanyate » offre également d’autres informations adaptées au mois béni, notamment les astuces de cuisine, Boukalates, Hikma & Proverbes, conseils santé ainsi que d’autres informations utiles.

Pour profiter pleinement de ce service, il suffit au client de composer le code *5111# et choisir l’une des deux formules proposées :



* Formule abonnement mensuel : Pour 100 DA seulement, le client recevra quotidiennement un contenu riche et diversifié et ce tout au long du mois de Ramadhan.



* Formule à la demande : Avec une simple demande, le client recevra un sms avec un contenu de son choix et ce pour 20DA/SMS seulement, tant dis que les horaires d’El Iftar et d’El Imsek sont fixés à 1 DA seulement.

Par ce service simple d’utilisation et accessible à tout moment, Ooredoo accompagne ses clients durant ce mois béni avec des services adaptés à leurs besoins.