Samsung dévoile sa télévision sans bordures

Le géant fabricant coréen confirme et dévoilera à l’occasion du CES de Las Vegas 2020 sa nouvelle télévision révolutionnaire baptisée Samsung Q950TS. Cette dernière dispose d’une définition 8k et se distingue principalement par son design sans bordures.

Pressentie depuis plusieurs semaines, la nouvelle télévision révolutionnaire 8K QLED de 65 pouces de diagonale by Samsung vient d’être dévoilée. Elle porte le nom de Q950 TS et adopte un design nommé Zero Bezel qui signifie, télévision sans bordures avec sa dalle couvrant 99 % de la surface avant ce qui est une première !

La nouvelle TV de Samsung est en plus ultra mince avec une épaisseur à peine de 15 mm et une surface arrière plate pouvant se coller au mur. La Samsung Q950TS utilise à l’instar de précédents modèles une dalle LCD avec un système de rétro-éclairage FALD composé de nombreuses zones. Ce système pour rappel permet d’obtenir une luminosité constante et des pics de luminosité importants. De plus, Samsung parle d’un meilleur système antireflet et des angles de vue améliorés.

De plus, cette nouvelle TV by Samsung fait le plein de technologies avec son inédit processeur 8K avec un meilleur upscaling AI, utilisant un réseau neuronal d’apprentissage profond (deep learning) qui améliorerait la qualité des images 4K et Full HD. Le codec 8k AV1 de Youtube est également intégré à la télévision procurant la vidéo en streaming en 8K.

Samsung annonce également l’amélioration du son que procure cette TV, grâce à une fonction baptisée OTS (Object Tracking Sound Plus). Cette dernière reconnait les objets en mouvement dans la vidéo et déplace le son le long des haut-parleurs montés derrière le téléviseur. Samsung évoque également son « Q Symphony » qui permet de supporter les haut-parleurs du téléviseur mais également les barres de son connectées. La fonction AVA (Active Voice Amplifier) fait également partie du téléviseur permettant le réglage automatique du volume selon le bruit ambiant.

Enfin, Samsung présentera sa nouvelle télévision sans bordures à l’occasion du CES de Las Vegas à partir du 05 janvier 2020. Le prix et la date de commercialisation ne sont pas encore communiqués.