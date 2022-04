Samsung dévoile sa nouvelle gamme de téléviseurs 2022

Le géant fabricant coréen Samsung dévoile à l’occasion de son évènement virtuel Unbox & Discover, sa gamme 2022, composée du Neo QLED 8K, de barres de son et d’accessoires et d’initiative de développement durable.

Samsung dévoile sa gamme de téléviseurs 2022, avec le lancement d’une télévision dernier cri arborant un design magnifique offrant plus que du simple divertissement. En effet, les produits de cette année poussent d’avantage l’écran vers d’autre sommets avec un hub central pour jouer, se connecter et plus encore.

“Nous voulons créer une expérience transparente pour tous nos produits afin que les consommateurs puissent profiter de tous les avantages sans effort. Le 2022 Neo QLED 8K est conçu pour renforcer les passions de nos consommateurs. En tant qu’appareil central de la maison, le Neo QLED 8K a le pouvoir de créer de nouvelles expériences.” a ainsi déclaré le Vice-Président, PDG et Chef de la diviion Samsung Electronics’ DX (Device eXperience) Jong-Hee(JH) Han.

Conçue à partir de la vision “Écrans partout, écrans pour tous”, Samsung a ainsi créé des appareils qui se connectent en toute transparence et simplicité afin d’offrir une personnalisation et une connectivité de haut niveau. Le consommateur disposera ainsi d’un écran adapté à chaque occasion et à chaque style de vie.

Le téléviseur Neo QLED 8K 2022 a été mis à niveau pour maximiser l’expérience grand écran à un niveau inédit, notamment grâce à son processeur Quantum Neural 8K. Il dispose de 20 réseaux neuronaux à IA indépendants, chacun analysant les caractéristiques du contenu et la qualité de l’image pour un visionnage optimal, quelle que soit la source.

Grâce à son processeur, le Neo QLED 85 2022 intègre également le Real Depth Enhancer qui est un algorithme dédié à la qualité d’image scanne l’écran et maximise le contraste avec l’arrière-plan en améliorant l’objet tout en laissant l’arrière-plan non traité.

Pour accompagner l’image, Samsung a également intégré un son puissant et nuancé pour correspondre à la richesse des couleurs et à la netteté des détails, et ceci grâce à l’intelligence artificielle permettant aux fonctions de son adaptatif de suivre et déplacer les sons entre les enceintes pour être parfaitement en phase avec les mouvements à l’écran.