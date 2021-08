Samsung dévoile les nouvelles montres Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic

Le fabricant coréen dévoile la toute dernière génération de ses montres connectées, incarnées par les Samsung Ganaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 classic. Ces dernières intègrent le système d’exploitation Wear OS.

A côté des Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3, Samsung lance sur le segment des montres connectées les toutes nouvelles Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic. Elles remplacent respectivement les Galaxy Watch Active 2 et Galaxy Watch 3.

Avec l’appui de Google, ces nouvelles montres connectées by Samsung, embarquent de façon inédite le système d’exploitation Wear OS 3.0 permettant un accès plus large au catalogue de Google, ainsi qu’un fonctionnement optimal des applications maison. Les deux nouvelles montres Galaxy Watch 4 et Watch 4 classic se veulent comme un prolongement de Smartphone.

Coté design, les Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic ressemblent aux anciennes générations, mais devient plus fine et plus légère avec un boitier ne dépassant pas les 9.8mm d’épaisseur pour un poids de 30.3 g. Elles embarquent un écran de 42 ou 46 mm. On retrouve également, une puce Exynos W920 gravée en 5 nm, avec 1,5 Go de ram et 16 Go de stockage et tournera avec une batterie 247 mAh ou 361 mAh selon la version assurant une autonomie d’environ deux jours.

Pour ce qui est de la navigation, on notera la présence d’une lunette rotative, ainsi qu’un système de gestes permettant plusieurs fonctionnalités comme répondre à un appel. Les deux nouvelles montres sont orientées évidemment vers l’activité physiques, avec la présence de nombreuses applications sportives, et des fonctionnalités liées à la santé le tout regroupé au sein de l’application Samsung Health.

En plus du pack BioActive Sensors incluant les électrodes pour ECG et un capteur de fréquence cardiaque optique, ces montres sont équipées d’un capteur d’impédance bioélectrique, qui est un outil de mesure du taux de masse grasse dans le corps calculé via les électrodes. La mesure de la masse osseuse, le taux d’hydratation, le taux d’oxygène dans le sang sont également de la partie.