Poco dévoile le C3, un Smartphone d’entrée de gamme !

La marque alternative de Xiaomi, Poco élargit sa gamme de Smartphones avec un nouveau modèle : le Poco C3.

Il s’agit d’un téléphone d’entrée de gamme lancé après plusieurs mois de silence radio. Poco serait optimiste quant à l’avenir de ce Smartphone. Selon la marque chinoise, c’est un téléphone qui devrait cartonner notamment dans les pays émergents.

En ce qui concerne les caractéristiques, le Poco C3 est assez proche de la série Redmi 9. Le Smartphone dispose d’un écran de 6,53 pouces avec un ratio de 20:9 qui affiche une résolution HD+. Sous le capot, on retrouve une puce Mediatek Helio G35 accompagné de 3 ou 4 Go de RAM. Pour la mémoire externe est de 32 ou 64 Go extensible. Sur le dos, trois caméras devront faire le bonheur des utilisateurs, dont la principale est de 13 mégapixels, un macro de 2 mégapixels et un troisième capteur de 2 mégapixels pour la profondeur. Pour les selfies, une caméra est placée sur une encoche. Selon les analystes, si ce Smartphone devrait cartonner c’est grâce à son prix abordable.

Pour le moment, le Poco C3 n’a été annoncé qu’en Inde, où un modèle avec 3 Go de RAM et 32 Go de stockage au prix de 100 dollars, alors que le modèle avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage coûtera l’équivalent de 123 dollars.