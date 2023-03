Paiement électronique : Naftal annonce la génération des TPE en Algérie

Le géant algérien de commercialisation et distribution de produits pétroliers Naftal, a annoncé via un communiqué, la généralisation des TPE (terminaux de paiement électronique sur l’ensemble des points de vente et ceci à partir de ce jeudi 02 mars 2023.

Naftal annonce via un communiqué que désormais tous les clients peuvent payer les services Naftal à travers leurs cartes CIB Edahabia, via les TPE fournis par son partenaire la Banque extérieure d’Algérie (BEA).

Ainsi l’objectif de la mise à disposition de cette solution est de « faciliter et d’améliorer la qualité des services offerts par Naftal à ses clients et d’assurer, par la même occasion, la sécurité des transactions monétaires ». A noter aussi, que cela s’inscrit dans la volonté du gouvernement de généraliser l’utilisation de la solution de paiement électronique et la promotion de la digitalisation dans les moyens de gestion.