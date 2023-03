Ooredoo signe un contrat de partenariat avec Nokia pour moderniser son réseau en Algérie et en Tunisie 

Le groupe Ooredoo, leader des télécommunications au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Asie du Sud-Est, annonce la signature d'un nouveau partenariat avec Nokia pour développer et moderniser ses réseaux en Algérie et en Tunisie

En vertu de ce nouvel accord, Nokia modernise ses réseaux d’accès radio (RAN) et étendra la couverture dans de nouveaux sites en Algérie et en Tunisie, permettant à Ooredoo d’améliorer les performances du réseau au profit de ses clients sur ces marchés et de se préparer pour un éventuel lancement des réseaux 5G à l’avenir.

D’autres modernisations stipulées dans cet accord de partenariat, concerneront également le développement du réseau de protocole Internet (IP) de Ooredoo, ainsi que la modernisation et l’expansion du réseau de la fibre jusqu’aux réseaux d’accès (FTTH) en Tunisie. Ces deux initiatives contribueront à une augmentation considérable de la vitesse et sa capacité de transfert de données, provoquant une importante transformation dans les réseaux de Ooredoo et une amélioration de l’expérience des utilisateurs du mobile.

A cette occasion, Ahmad Abdulaziz Al Neama, Directeur général régional du groupe Ooredoo, a déclaré : « Atteindre l’excellence dans l’expérience client est un pilier fondamental de notre stratégie d’entreprise. Notre partenariat à long terme avec Nokia a joué un rôle majeur dans le développement de notre réseau et l’amélioration de notre capacité à atteindre cet objectif ambitieux ».

Il a ajouté : « Le nouveau partenariat contribue à moderniser et à transformer nos réseaux, ce qui améliore l’efficacité de leurs performances et offre une expérience digitale avancée à nos clients en Algérie et en Tunisie ».

Dans le cadre de cet accord, Nokia modernisera et étendra le réseau radio existant de Ooredoo Tunisie en ajoutant de nouveaux sites radio.

Les travaux de modernisation comprendront le déploiement de la dernière gamme AirScale a faible consommation d’énergie de Nokia, qui comprend : des stations de base prenant en charge différentes générations de technologie radio de la 2G, 3G, 4G, jusqu’à la 5G ; antennes massives MIMO multi-entrées et large couverture ; têtes radio bi-bande RRH ; Une solution interne small cell (ASiR) pour assurer une couverture continue et ininterrompue dans les habitations.

Ces solutions permettront aux utilisateurs mobiles une expérience développée avec une bande passante élevée, des vitesses élevées et des délais courts.

Pour sa part, Amr El Leithy, Senior Vice-Président de Nokia au Moyen Orient et en Afrique, a déclaré : « Notre vision est de créer des technologies qui aident le monde à travailler ensemble. Pour réaliser cette vision, nous fournissons aujourd’hui des réseaux sécurisés, fiables et durables, et nous travaillons avec des opérateurs de réseau réputés à l’image du Groupe Ooredoo pour créer des services et des applications digitales d’avenir. Nous sommes fiers de faire partie des projets de modernisation et d’expansion de réseau à grande échelle avec Ooredoo en Algérie et en Tunisie pour offrir de nouvelles expériences et opportunités numériques qui créent de la valeur. »

Les modernisations et les améliorations en Algérie comprendront l’augmentation de la part de Nokia dans le réseau de Ooredoo Algérie et l’expansion dans de nouvelles régions, tout en développant davantage la part de marché de Ooredoo Tunisie en vue d’un éventuel lancement commercial des réseaux de la 5G à l’avenir.

Nokia fournira les solutions AirFrame et CloudBand pour la gestion des applications cloud (CBAM) dans le but de moderniser et de déployer le réseau en Algérie et en Tunisie. En outre, Nokia déploiera les routeurs de service (7750) pour la modernisation du réseau IP et la solution GPON pour la modernisation du réseau d’accès FTTH, portant sa part dans ces domaines à 100 % dans le réseau de Ooredoo Tunisie.