Oppo lance le Find X2 Neo : le nouveau smartphone premium du constructeur

Le quatrième fabricant mondial de smartphones, complète sa gamme de Smartphones Find 2X en dévoilant le tout nouveau terminal haut de gamme Oppo Find X3 Neo. Ce dernier se distingue par son épaisseur fin de seulement 7,7 mm pour un poids total de 171 grammes.

Le Oppo Find X2 Néo arbore un écran AMOLED de 6,5 pouces couvrant 90,4 % de la surface avant et à son dos un appareil photo avec la configuration de 4 capteurs. Le premier est de résolution de 48 mégapixels, le second est de 8 mégapixels, le troisième est un capteur téléobjectif de 13 mégapixels et un dernier capteur de 2 mégapixels pour les prises de vue en monochrome. A l’avant, le Smartphone profite d’un capteur 32 mégapixels.

Sous la dalle du Oppo Find X2 Neo on retrouve un processeur Qualcomm Snapdragon 765G compatible 5G pour une mémoire vive de 12 Go et 256 Go de capacité de stockage. La batterie quant à elle est d’une capacité de 4025 mAh compatible avec la charge rapide VOOC 4.0 à 30 watts. Oppo promet une charge complète en 56 minutes via le Port USB Type C.

Le nouveau Smartphone d’Oppo est animé par le système Android 10 et sera disponible en deux coloris, bleu stellaire ou noir lunaire. Enfin sa commercialisation est prévue pour le 28 mai pour un prix affiché à 699 euros.