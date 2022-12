Oppo dévoile ses nouveaux smartphones pliants Find N2 et N2 Flip

Le géant fabricant chinois vient de lever le voile officiellement sur ses nouveaux smartphones pliables, les Oppo Find N2 et Find N2 Flip. Voici le design et la fiche technique de ces terminaux qui iront défier les Samsung Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4.

Oppo dévoile sa nouvelle gamme de smartphones pliants avec ses nouveaux Find N2 et N2 Flip. Ces derniers adoptent un design ressemblant à ceux de Samsung et ses Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4, mais avec des fiches techniques très intéressantes.

D’abord le Find N2 fait valoir son argument qui est d’être parfaitement plat une fois plié, grâce à la nouvelle technologie de charnière qu’utilise Oppo ce qui n’est pas encore le cas pour le Z Fold 4. On remarque aussi immédiatement le format beaucoup plus carré et moins allongé du smartphone d’Oppo face à son concurrent.

Ce nouveau Find N2 adopte un écran externe de 7,1 pouces et d’un écran interne de 5,54 pouces. Le seul petit bémol du Find N2 est le fait qu’il est équipé de la puce Snapdragon 8 Gen 1 qui est déjà très intéressant, mais la ou les autres smartphones premiums sont déjà sur la Snapdragon Gen 2. Le terminal adopte également une batterie de 4 520 mAh de quoi lui assurer une bonne autonomie. Coté appareil photos, on retrouve un bloc composé d’un module principal de 50 MP, un ultra-angle de 48 MP, et un téléobjectif de 32 MP.

Le Oppo Find N2 Flip quant à lui est un smartphone à clapet, avec un écran externe de 3,26 pouces et un écran principal de 6,8 pouces avec une définition Full HD+. Il adopte une batterie de 4 300 mAh, et est équipé d’une puce MediatTek Dimensity 9000+. Le Smartphone adopte également la technologie de charnière pour fermer le téléphone à plat. Coté appareil photo, on retrouve un bloc composé de deux modules un grand-angle de 50 Mp et un second ultra-angle dont on ignore encore les détails.