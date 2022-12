Google déploie une mise à jour majeur d’Android 13 sur la gamme Pixel

La firme de Mountain View a déployé une mise à jour d’Adroid 13 qui sera adopté par certains modèles de smartphones Pixel, avec à la clé plusieurs changements pour rendre davantage plus pratique leurs utilisations.

Google vient de lancer une mise à jour pour Android 13, qui est disponible pour certains utilisateurs de Pixel 4, Pixel 5, Pixel 6 et Pixel 7 (tous modèles confondus). Il s’agit d’une importante mise à jour qui apporte plusieurs améliorations du système d’exploitation de Google.

Si Google, n’a pas dévoilé la liste des changements, certains leakers ont bien fouiné pour donner plus de détails sur les changements de cette mise à jour, notamment Mishaal Rahman qui a établi un inventaire de ce qui sera apporté comme changements.

On notera sur les changements, le mode fenêtre qui a été revu, puisque désormais en réduisant la fenêtre Chrome, un nouveau menu fera son apparition permettant de la coller dans un coin ou sur le côté, comme sur Windows 11. On retrouve également de nouvelles sonneries et sera possible d’ajuster le volume des appels et des notifications de manière séparées.