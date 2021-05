Oppo Band disponible en Algérie à 7 900 Da

Oppo Algérie revient au devant de la scène avec un nouveau produit. Il s’agit d’une montre connectée au nom de ‘’Oppo Band’’.

Vous voulez perdre du poids et vous voulez quelqu’un qui vous aide à faire vos exercices, Oppo Band peut le faire. Elle dispose ainsi de 12 types d’exercices. Elle a également pour utilité la surveillance continue de la mesure de saturation en oxygène, un suivi réel de la fréquence cardiaque, et peut même détecter une apnée du sommeil et bien d’autres fonctionnalités qui intéressent plus d’un utilisateur. Cette montre connectée est aussi étanche résistant à l’eau !

Sous le slogan : ‘’Activez votre santé avec Oppo Band’’, la marque chinoise de Smartphones a débuté sa campagne de communication de ce produit. Oppo Band est désormais disponible à travers le territoire national dans les points de ventes agréés d’Oppo au prix de 7 900 Dinars.