Ooredoo renouvelle son engagement avec le CRA

Réaffirmant une nouvelle fois sa dimension d’entreprise citoyenne, Ooredoo a procédé ce lundi 11 mars 2024, au renouvellement de son partenariat avec le Croissant Rouge Algérien (CRA), lors d’une cérémonie tenue au siège de Ooredoo, sis à Ouled Fayet.

Ratifiée conjointement par la Présidente du Croissant Rouge Algérien, Dr. Ibtissem Hamlaoui, et le Directeur général de Ooredoo Algérie, M. Roni Tohme, en présence du top management de la compagnie et des représentants du Croissant Rouge Algérien, cette convention stipule notamment, la mise en œuvre d’un programme commun d’actions humanitaires en faveur des franges nécessiteuses de la société.

Ce partenariat vient renforcer l’engagement de Ooredoo, en tant qu’entreprise socialement responsable, à accompagner davantage les efforts du Croissant Rouge Algérien dans ses nobles missions en faveur de la société algérienne, à travers notamment la concrétisation de plusieurs projets humanitaires et caritatifs en direction des différentes franges de la société, et la mise en place d’un programme d’actions communes s’inscrivant dans le cadre de la solidarité nationale.

Ainsi, pour ce mois de Ramadhan, Ooredoo lance une offre à travers laquelle elle s’engage à consacrer 20 DA, qui seront offerts par l’entreprise au profit du CRA sur chaque rechargement égal ou supérieur à 2000 DA, afin de concrétiser des actions de solidarité en faveur des couches nécessiteuses. Le client bénéficiera de la totalité des avantages proposés par la formule de rechargement effectué.

En vertu de ce contrat de partenariat, Ooredoo s’engage à accompagner le CRA sur d’autres actions de solidarité notamment en faveur des enfants scolarises issus des familles nécessiteuses relevant des zones enclavées, et à apporter son aide en cas de catastrophes naturelles, et à la réalisation d’un projet destiné aux enfants autistes ainsi que la concrétisation d’un programme de formation en secourisme.

A l’occasion de la signature de cette convention, la Présidente du Croissant Rouge Algérien (CRA), Dr. Ibtissem Hamlaoui a déclaré : « Nous sommes très honorés de la reconduction de ce partenariat avec Ooredoo, qui constitue pour nous un fidèle partenaire. Cette convention est une suite logique des différentes actions de solidarité déjà concrétisées en collaboration avec Ooredoo durant plus de 15 ans de partenariat fructueux, comprenant la concrétisation de plusieurs projets de solidarité nationale en faveur des couches vulnérables de la société. Nous tenons à remercier Ooredoo pour sa confiance témoignée au CRA, et nous envisageons de traduire, ensemble, ce partenariat à travers la réalisation d’une multitude d’actions sur le terrain, visant à venir en aide aux franges des plus défavorisées de la société. »

Pour sa part, le Directeur général de Ooredoo, M. Roni TOHME a déclaré : « Le renouvellement de notre partenariat avec le CRA témoigne de notre volonté commune à s’engager davantage dans les actions de solidarité et de bienfaisance au sein de la société. En tant qu’entreprise socialement responsable, Ooredoo réitère son engagement à soutenir la CRA dans la concrétisation d’un programme de solidarité et d’intérêt général en faveur des fanges nécessiteuses de la société. Le mois sacré de Ramadhan constitue pour Ooredoo une occasion idéale pour mettre en avant les valeurs d’une entreprise citoyenne pleinement impliquée dans la société algérienne. »

Il y a lieu de rappeler que le début du partenariat entre Ooredoo et le CRA remonte à 2008, avec la concrétisation de plusieurs actions de charité et de solidarité en faveur de la société. Il s’agit notamment d’un don de 3 cliniques mobiles destinées aux habitants des régions enclavées pour offrir une meilleure prise en charge des personnes malades notamment dans les régions du Sud algérien, de l’ouverture de la cantine de Ooredoo aux jeûneurs tout au long du mois de Ramadhan, de la distribution des couffins et Packs Iftar aux jeûneurs et familles nécessiteuses à travers plusieurs wilayas.

D’autre part, Ooredoo a contribué à la concrétisation d’une opération de remise de fournitures scolaires aux écoliers et l’organisation des visites aux enfants malades durant l’Aïd, à travers divers établissements hospitaliers et l’approvisionnement des hôpitaux en équipements médicaux et préventif durant la pandémie COVID-19, et a apporté son aide aux sinistrés des feux de forêts des deux dernières années.

En tant qu’entreprise citoyenne, Ooredoo œuvre à promouvoir et à valoriser les actions de solidarité et d’entraide et confirme son attachement indéfectible aux actions d’intérêt général au sein de la société algérienne.