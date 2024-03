Djezzy lance sa campagne de solidarité Ramadan avec le CRA et les Scouts Musulmans Algériens

Djezzy, entreprise citoyenne, annonce le lancement de sa campagne de solidarité pour le Ramadan 2024, renforçant ainsi son engagement et son soutien aux familles dans le besoin durant la période du mois sacré.

La campagne de solidarité a débuté avec l’initiative « Walk for Besma » à travers l’application DjezzyApp, offrant aux clients la possibilité de marcher et de gagner des gigas. Ces gigas accumulés pouvaient ensuite être convertis en dons pour les familles nécessiteuses pendant le Ramadan, démontrant ainsi un soutien concret et tangible. Lancée mi-février, cette campagne a suscité une participation active jusqu’à sa clôture le 6 mars, quelques jours avant le début du mois sacré. La distribution de couffins en partenariat avec le Croissant Rouge Algérien s’inscrit dans le prolongement naturel de cette initiative, visant à étendre les actions de solidarité aux familles défavorisées et à amplifier l’impact positif de la campagne « Walk for Besma ».

En plus de la distribution de couffins aux familles défavorisées, Djezzy étend sa campagne de solidarité en renouvelant son partenariat, cette année encore, avec les Scouts musulmans algériens. Cette collaboration se traduit par l’ouverture de restaurants de la Rahma dans plusieurs wilayas du pays, offrant des repas gratuits aux personnes dans le besoin pendant le mois de jeûne.

À travers ces actions, Djezzy réaffirme sa dimension citoyenne et sa volonté de contribuer aux efforts de solidarité nationale à chaque occasion. En ces temps de compassion et de partage, Djezzy s’engage à soutenir et à apporter un peu de réconfort aux familles nécessiteuses, au-delà de la promotion des valeurs d’entraide et de fraternité au sein de la société algérienne.