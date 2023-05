Ooredoo présente son expertise RH et technologique aux étudiants de l’IGEE

Entreprise technologique promotrice de l’apprentissage des étudiants Algériens, Ooredoo a pris part en tant que sponsor officiel, à l’évènement HOLYTECH qui s’est déroulé les 20 et 21 Mai 2023 à l'Institut de Génie Electrique et Electronique IGEE (Ex-INELEC) de Boumerdès.

Cet évènement, qui a été marqué notamment par un programme riche en conférences et présentations sur l’actualité industrielle du domaine de la haute technologie, constitue une opportunité pour les étudiants d’enrichir leur apprentissage technologique et de rencontrer des conférenciers et des exposants.

Lors d’une conférence animée à cette occasion, les équipes des directions Technologies et Ressources Humaines de Ooredoo ont présenté, aux étudiants, les métiers et les différentes opportunités qu’offre l’entreprise aux ingénieurs dans le domaine des télécoms, suivi d’un exposé sur la politique RH de Ooredoo qui lui a permis de remporter la certification « Best Place To Work » de meilleur employeur de l’année 2022-2023.

A travers sa présence à ce rendez-vous d’orientation pédagogique, Ooredoo confirme son engagement à accompagner les étudiants Algériens dans leur apprentissage tout en partageant avec eux son expertise dans le domaine technologique et en mettant en lumière sa politique gagnante en matière des ressources humaines.