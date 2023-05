Mobilis participe au Salon National Inversé de la Sous-Traitance

ATM Mobilis participe à la 6ème édition du Salon National Inversé de la Sous-Traitance « SANIST ». Placé sous le thème ‘’Open Innovation’’, cette rencontre se tient du 22 au 25 mai 2023, au pavillon « S » du Palais des expositions des Pins Maritimes (SAFEX) à Alger.

Le SANIST est un salon dédié aux opérateurs économiques nationaux, où se rassembleront donneurs et preneurs d’ordres et exposeront des offres complètes de produits, d’équipements, de services et de solutions en matière de sous-traitance industrielle.

ATM Mobilis, entreprise innovante par excellente, marquera sa présence au Salon à travers un stand regroupant les filiales du Groupe Télécom Algérie, au niveau duquel vous découvrirez les dernières solutions innovantes de l’opérateur leader de la téléphonie mobile.

À travers sa participation à cette manifestation, ATM Mobilis confirme sa position d’acteur incontournable dans la dynamique de développement économique du pays, en soutenant les efforts déployés par l’État pour l’édification d’une industrie nationale toujours plus intégrée.