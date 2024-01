Ooredoo met en avant la Transformation Digitale lors de la 76ème session de formation de son Club de Presse

Ooredoo, dans le cadre de son engagement continu envers la formation des journalistes en Algérie, a organisé la 76ème session de formation au sein de son Club de Presse. Cette session, axée sur le thème "La Transformation Digitale en Algérie", s'est déroulée le jeudi 25 janvier 2024 à l'hôtel "The Legacy" à Alger.

L’éminent expert en transformation digitale et cybersécurité, M. Djallal Bouabdallah, a été le formateur pour cette session. Dans son exposé, M. Bouabdallah a commencé par définir la transformation digitale tout en soulignant les nuances entre les concepts de numérisation, de digitalisation et de transformation digitale, mettant en évidence leurs distinctions significatives.

Il a rajouté que la numérisation qui convertit les données analogiques en format numérique, est la première étape fondamentale sur la voie de la transformation numérique. La digitalisation, quant à elle, exploite les technologies numériques et les données numérisées pour améliorer et automatiser les processus métier, alors que la transformation digitale réinvente les modèles d’affaires, culturels et opérationnels, exploitant les données numérisées pour innover et créer de la valeur ajoutée.

S’appuyant sur des chiffres, le conférencier a indiqué que l’Algérie, qui se caractérise par sa grande superficie, sa population jeune et connectée, est soutenue par les pouvoirs publics à travers la mise en place d’un cadre juridique adéquat permettant d’embrasser la transformation digitale qui touche divers secteurs tels que l’éducation, la santé et le commerce.

Pour mesurer le degré de préparation de la société Algérienne à la transformation digitale, M. Bouabdallah a exposé, en détail, les différents critères d’évaluation notamment : les utilisateurs, la régulation, les fournisseurs et les Infrastructures, tout en mettant en lumière les volets à améliorer.

Il a ensuite abordé les perspectives et l’état actuel de la transformation digitale en Algérie, notamment en termes d’infrastructures numériques, les Startups, la formation dans le numérique, l’adoption des TIC et Cybersécurité, ainsi que les principaux points entravant l’écosystème numérique tels que le coût et l’instabilité des infrastructures techniques, la réglementation, l’infrastructure de paiement limitée, l’accès au financement ainsi que la résistance au changement.

Poursuivant sa présentation, le formateur a relevé les mesures à prendre en considération pour mettre les édifices d’une transformation digitale réussie, à commencer par la modernisation de l’infrastructure, la nécessité de réviser les cadres réglementaires pour favoriser l’innovation et l’investissement, la protection des données sensibles contre les menaces de cybersécurité et les cyberattaques. Ainsi, il a indiqué que la mise en œuvre de la transformation digitale doit passer par trois étapes essentielles, à savoir : l’évaluation Initiale, la planification stratégique ainsi que la mise en œuvre et suivi.

Avant de conclure la formation, l’expert en transformation digitale a cité quelques initiatives menées par les pouvoirs publics dans les différents domaines tels que l’éducation, les incitations financières et réglementaires pour encourager l’innovation dans le domaine du numérique.