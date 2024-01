Android Auto : nouvelle mise à jour de l’assistant vocal qui se dote d’un design plus intuitif

Google annonce via une vidéo sur sa chaine Youtube, le lancement d’une mise à jour pour son Google Assistant sur Android Auto. Une mise à jour, qui repense l’interface d'écoute et les réponses vocales pour une utilisation encore plus intuitive.

Android Auto, continue son innovation avec des améliorations. En effet, avec le lancement de la version 11.2, actuellement en bêta, Google Assistant se voit doté d’une refonte significative. Google promet ainsi, une utilisation plus riche et intuitive, notamment grâce à une interface d’écoute et de réponse vocale améliorée.

La nouvelle version 11.2 d’Android Auto, a été annoncée via une vidéo sur la chaine Youtube d’Android. Elle introduit une interface remaniée pour Google Assistant. Cette mise à jour affiche une invite “Hi, how can I help you?” pour initier l’interaction lorsque l’utilisateur n’a pas encore commencé à parler. Une fois, la commande vocale initiée, l’assistant retranscrit le discours en temps réel, le long de la barre inférieure, remplaçant les icônes d’applications.