Huawei dévoile son système d’exploitation HarmonyOS NEXT

Le géant fabricant chinois, a officiellement dévoilé son système d’exploitation baptisé HarmonyOS NEXT. Lors de l’évènement de lancement, le PDG de Huawei, a décrit le système comme totalement indépendant doté d’un cadre d’IA complet, et est annoncé trois plus efficace que Linux.

Comme on le sait, Huawei travaillait sur le développement de son propre système d’exploitation pour contrer ceux de Google et d’Apple. C’est désormais chose faite avec le grand lancement de Huawei HarmonyOS Next.

Selon le PDG du Consumer Business Group de Huawei, : « il s’agit d’un véritable système d’exploitation et non d’un habillage Android ». Précisant que le système ne fonctionne pas sous Linux ou Unix, mais plutôt sous un noyau Hormony développé par Huawei, et est annoncé comme trois fois plus efficace que Linux, et ceci grâce à un système « hétérogène de type natif ».

En plus de son efficacité, HarmonyOS NEXT donnerait la priorité à la sécurité, puisque Huawei explique que ce système disposait de trois certifications de sécurité de haut niveau avec une sécurité au niveau du noyau. Il est également doté de capacités d’intelligence artificielle sur l’appareil afin de concurrencer les implémentations Android personnalisées d’autres grandes marques.

Enfin, le système HarmonyOS NEXT est en phase d’aperçu pour les développeurs, avec un déploiement prévu pour le quatrième trimestre 2024.