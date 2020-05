Ooredoo / Haya Store : Promo de 50%

Les clients de l’opérateur Ooredoo sont informés d’une réduction promotionnelle de 50% sur le service haya Store, ce qui leur permettrait des téléchargements en illimité des meilleurs jeux Premium disponibles.



Dans son annonce, Ooredoo précise aussi qu’en plus de la tarification inédite, une journée gratuite est offerte à l’ensemble des souscripteurs.



Pour en bénéficier, les clients sont invités à se connecter via le lien http://store.ooredoo.dz. Ainsi, moyennant un abonnement hebdomadaire, l’abonné peut télécharger en illimité ses jeux préférés depuis le catalogue riche de Haya ! Store.



Dans le détail, l’opérateur indique aussi que l’abonné peut aussi téléchargez l’application Haya! Store sur Google Play via le lien http://ore.do/hayastore.



Le service Haya! Store de Ooredoo est accessible à tous les clients Ooredoo détenteurs de Smartphones sous Android et des téléphones Multimédia. Il est également disponible via les navigateurs des PC afin de profiter au max de la panoplie des jeux en ligne que Haya! Store propose.