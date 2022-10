Ooredoo et l’Association WINNELKA organisent une campagne de sensibilisation et de dépistage précoce du cancer du sein dans la wilaya de Msila

Dans la continuité de ses actions à responsabilité sociétale, Ooredoo a lancé début octobre en cours en collaboration avec l’Association Nationale d’Aide aux Malades-WINNELKA, une large campagne de sensibilisation sur le dépistage précoce du cancer du sein coïncidant avec les activités d’« Octobre Rose » à travers plusieurs régions du pays.

Ainsi et dans le cadre des campagnes d’ « Octobre Rose », Ooredoo et l’Association « Winnelka » ont organisé, ce mardi 18 octobre 2022, une opération de sensibilisation et de dépistage du cancer de sein dans la localité de EDDIS (Daïra de Ouled Sidi Brahim) de la wilaya de Msila et ce en présence des représentants des autorités locales, du Directeur des Affaires Corporatives de Ooredoo, M. Ramdane Djezairi et du Président de l’Association « Winnelka », M. Karim Ibachirene.

Sous le slogan « Tous concernés, le dépistage précoce sauve des vies », cette campagne est destinée aux femmes de la région pour procéder au dépistage au niveau de l’établissement public de santé de proximité réservé spécialement pour cette opération de sensibilisation. Cette opération a également touché plusieurs communes de la wilaya de Msila.

L’opération de dépistage a été effectuée par des médecins de l’EPSP ainsi que des médecins membres de l’Association Winnelka. Ainsi, les femmes dont le résultat du dépistage est positif bénéficieront d’une prise en charge de la mammographie et dans une seconde étape d’un accompagnement médical.

Il y a lieu de noter que cette campagne de sensibilisation autour de l’importance du dépistage précoce du cancer de sein touche les wilayas d’Alger, Tipaza, Batna, Ain Defla, Constantine, Bouira, Oran, Msila, Mostaganem, Saida, Sidi Bel Abbes, Tizi Ouzou, Tiaret, Relizane, Médéa et Bordj Bou Arreridj.

Pour rappel, une campagne de sensibilisation via SMS sur l’importance du dépistage précoce du cancer du sein, a été lancée par Ooredoo en direction des femmes avec le message : « Nous sommes tous concernés par le cancer du sein, c’est pourquoi Ooredoo sensibilise au dépistage précoce alors n’hésitez plus et faites-vous dépister ! »

Toujours dans le cadre de leurs activités conjointes, Ooredoo et l’Association Winnelka ont déjà collaboré sur d’autres projets dont la remise, durant le mois de Mai dernier, de divers équipements destinés aux centres pour personnes âgées de Sidi Moussa et de Bab Ezzouar ainsi que l’opération de la prise en charge, durant le mois de septembre dernier, des interventions chirurgicales de la Cataracte au profit des personnes âgées et démunies.

A travers cette initiative citoyenne, Ooredoo confirme son statut d’entreprise socialement engagée et réaffirme sa volonté à poursuivre ses actions humanitaires et caritatives dédiées aux Algériens.