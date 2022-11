Ooredoo Algérie remporte une distinction internationale pour ses actions RSE

Ooredoo Algérie vient d’enrichir son palmarès des distinctions et s’illustre encore une fois à l’international, en remportant un prestigieux prix lors du Global Carrier Awards 2022.

Il s’agit d’un prix spécial dans la catégorie « Best Environmental, Social, Governmental (ESG) Initiative » pour sa stratégie en matière de la responsabilité sociétale et environnementale de l’entreprise.

Les gagnants ont été annoncés lors d’une cérémonie qui s’est déroulée le 19 octobre 2022 à Londres, en marge de Capacity Europe 2022, l’une des plus grandes conférences européennes sur les télécommunications.

Pour cette année, et plus précisément dans la catégorie ESG, qui récompense les initiatives qui changent le monde dans le domaine environnemental, sociétal, étatique et gouvernemental, Ooredoo Algérie s’est distinguée par la fiabilité et la pertinence de ses projets et initiatives dans le domaine de préservation de l’environnement et ses actions de charité et de bienfaisance lancées ces dernières années au profit de la société.

A cette occasion, le Directeur général de Ooredoo M. Bassam Yousef Al Ibrahim a déclaré : « Nous sommes très honorés une nouvelle fois de recevoir cette prestigieuse distinction internationale. Cette nouvelle consécration de Ooredoo à l’échelle international vient couronner le statut de Ooredoo en tant qu’entreprise citoyenne par excellence et témoigne de la viabilité de la stratégie RSE de Ooredoo Algérie et son engagement sociétal et environnemental indéfectible dans la société algérienne. Ooredoo s’engage à poursuivre sa politique et son engagement habituel afin de continuer à honorer l’Algérie à l’échelle régionale et mondiale. »

Pour rappel, Ooredoo a remporté récemment et à l’occasion de « La Journée Arabe du Volontariat », une distinction de la part de l’« Union Arabe du Volontariat » en reconnaissance aux efforts et les initiatives de l’entreprise dans le domaine du volontariat et de la responsabilité sociétale de l’entreprise.