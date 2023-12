Ooredoo accompagne les agents de la protection civile dans le semi-marathon dans le désert d’El Oued

Partenaire officiel de la protection civile, Ooredoo accompagne, pour la deuxième année consécutive, le semi-marathon en milieux désertiques organisé hier, lundi 25 décembre 2023, dans la wilaya d’El Oued.

Cette compétition sportive a été marquée par la présence du Wali de El Oued M. Said Akhrouf,du Directeur de Ooredoo Business,M. Maamar KHAIRA ainsi que du Directeur du personnel et de la formation de la protection civile, M. Bachir BESSAOUD.



Ce rendez-vous annuel du semi-marathon représente un défi unique pour les sapeurs-pompiers, mettant en lumière leur endurance, leur détermination et leur esprit sportif, tout en leur permettant de découvrir les paysages enchanteurs du grand Sahara Algérien.



À travers cet accompagnement, Ooredoo réitère son engagement pour le soutien des festivités sportives visant notamment la promotion du potentiel touristique Algérien.