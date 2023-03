OnePlus Nord 3 : toute la fiche technique déjà dévoilée

Le fabricant chinois va prochainement lancer la nouvelle génération de ses smartphones abordables : le OnePlus Nord 3. En attendant, les caractéristiques techniques de ce modèle sont déjà connues.

Après le OnePlus Nord 2 et OnePlus Nord 2T, le fabricant chinois se prépare au lancement dans les prochains mois de la nouvelle génération de son modèle abordable, le OnePlus Nord 3. Ce dernier voit déjà sa fiche technique dévoilée.

En effet, le célèbre leaker OnLeaks vient de partager l’intégralité de la fiche technique du futur smartphone de OnePlus. Cette fiche technique confirme que le Nord 3 sera équipé d’un écran AMOLED 120 Hz d’une taille de 6,72 pouces. On y apprend également selon la même source, que ce smartphone sera équipé d’une puce MediaTek Dimensity 900, associé à 8 ou 16 Go de RAM ainsi que 128 ou 256 Go de stockage.

Le OnePlus Nord 3 adopte une configuration photo à trois caméras, avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 8 MP ainsi qu’un troisième capteur macro de 2 MP. L’appareil photo frontal est quant à lui de 32 MP. Enfin, la batterie sera d’une capacité de 5 000 mAh,