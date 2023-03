ATM Mobilis accompagne le Haut Conseil Islamique (HCI) dans l’organisation du colloque international qui se tient du 25 au 27 février 2023 à Oran sous le thème : « La conduite civique : conscience, action et coexistence ».

Cette rencontre culturelle et internationale de haut niveau, placée sous le haut patronage du Président de la République, verra la participation d’oulémas et de représentants d’institutions religieuses musulmanes provenant de différents pays, devant se pencher sur une multitude de sujets qui ont trait à la vie civique de la Oumma, tels que le respect et la collaboration avec autrui dans un esprit de tolérance et de paix.

Ce colloque permettra ainsi de donner une conception islamique à diverses questions et constituera une opportunité pour rétablir et mettre en évidence les véritables fondements de l’islam qui rejettent la pensée extrémiste et le fanatisme religieux.