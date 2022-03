MWC 2022 : Huawei dévoile ses nouveaux PC

Le géant chinois Huawei est évidemment présent au Mobile Word Congress de Barcelone en cette édition 2022, pour dévoiler ses nouveautés informatiques, avec des ordinateurs inédits.

A l’occasion du MWC 2022, Huawei a dévoilé pas mal de nouveautés informatiques avec un ultraportable, le MateBook X Pro, une tablette, le MateBook E, une liseuse, la MatePaper ainsi qu’un all-in-one, le MateStation X, de quoi satisfaire toute sa clientèle.

L’événement des nouveautés est évidemment le MateBook X Pro, qui est une version mise à jour des anciennes générations, avec quelques améliorations. Nous avons ce ultraportable adoptant une dalle tactile de 14,2 pouces, un processeur Intel 11e génération, mais aussi un nouveau système de ventilation.

Le design est également revu et est désormais axé sur l’ultra-mobilité. Ce PC pèse 1,38 kilo pour 15,5 mm d’épaisseur sur sa partie la plus imposante. On découvre également un trackpad qui propose différentes manipulations pour faciliter la navigation.

Coté tarif, la version la plus cher des nouveautés Huawei sera affiché à 1899 euros soit celle dotée d’un processeur Intel Core i7, de 16 Go de RAM et d’un SSD de 1To.