Djezzy : retour de la croissance en 2021 avec une forte hausse des investissements

Djezzy dévoile ses résultats d’exploitation pour l’année 2021 marqués par le retour de la croissance, une hausse de ses investissements et l’augmentation de son parc clients.

L’opérateur de téléphonie mobile Djezzy annonce ses résultats pour l’année 2021 dominés par une forte croissance de l’usage des données mobiles sur le réseau et l’extension de celui-ci dans les technologies 3G et 4G confirment la performance et la qualité de ses infrastructures et l’efficience de son modèle opérationnel, centré sur le numérique.

Au 4eme trimestre 2021, Djezzy a enregistré un chiffre d’affaires de 22,80 milliards de dinars en hausse de 3,5% par rapport à la même période en 2020. Djezzy a réalisé ainsi son taux de croissance le plus élevé depuis 2015. Le chiffre d’affaires annuel s’établit à 88,85 milliards de dinars, une augmentation de 1,9% par rapport à 2020.

A cette occasion, Matthieu Galvani, Président-directeur général de Djezzy a déclaré : « Nous réalisons une très belle performance conforme à la stratégie de développement malgré un contexte qui demeure marqué par la crise sanitaire. En 2021, nous avons fortement investi dans notre réseau, accéléré la digitalisation de nos processus et intégré de nouveaux services à valeur ajoutée dans l’application « Djezzy App ». Nous sommes engagés dans une croissance durable, et sommes plus que jamais à l’écoute des attentes de nos clients et de nos partenaires, lesquels sont en attente de services de qualité ».

Djezzy a fortement investi au 4eme trimestre 2021 avec 4,32 milliards de dinars cumulant ainsi un total annuel de 14,10 milliards de dinars d’investissements pour 2021, soit une hausse annuelle de 16,6%. Ces investissements ont permis de poursuivre l’extension de la couverture 3G/4G, laquelle a progressé de plus de 20 points de pourcentage d’année en année, ainsi que d’augmenter la capacité du réseau, répondant ainsi à la forte demande en consommation de la data qui a fortement augmenté au cours de l’année.

En 2021, l’EBITDA s’est élevé à 39,1 milliards de dinars, en hausse de 2,2% par rapport à l’année 2020. La marge d’EBITDA de 44,0% continue, quant à elle, de refléter la bonne performance de la société, tant en termes de croissance du chiffre d’affaires que de maitrise des dépenses opérationnelles.



Au 4e trimestre, la base d’abonnés de Djezzy a augmenté de plus de 200 000 clients enregistrant ainsi un total de 14,3 millions de clients. Le revenu moyen par client (ARPU) a progressé en s’établissant à 530 dinars par utilisateur confirmant une tendance haussière de 3,2% d’année en année.

Par ailleurs, le nombre des clients utilisant les données mobiles s’est élevé à 10,2 millions (+11,4%), lesquels ont généré plus de 10,6 milliards de dinars de revenus DATA. Ceux-ci ont poursuivi leur courbe ascendante avec une hausse annuelle de 27%, conséquence d’une forte augmentation de la consommation de données unitaire, laquelle est passée de 5,0 Go/client en 2020 à 6,9 Go/client en 2021, soit une croissance de 38,9% par utilisateur moyen.

En 2021, Djezzy a poursuivi ses opérations de solidarité en direction des familles touchées par la crise sanitaire en débloquant plus de 40 millions de dinars pour l’achat de packs contenant des produits alimentaires de premières nécessités et leur distribution, en partenariat avec des associations, sur l’ensemble des wilayas du pays. Une partie de cette aide avait été acheminée vers les wilayas touchées par les incendies durant l’été dernier. Djezzy est resté, pour la deuxième année consécutive, partenaire du Ministère de la Santé dans le cadre des campagnes de lutte contre la propagation de la pandémie de la Covid-19.