MWC 2021 : Une édition physique qui fait peur aux participants !

Reporté à cause de la Covid-19, le Mobile World Congress qui se tient habituellement à Barcelone, aura lieu cette année en juin. A deux mois du MWC 2021, de nombreuses entreprises ont déjà annoncé qu’elles ne seront pas présentes à Barcelone.

Les équipes du Mobile World Congress prévoient d’organiser un événement physique, mais cela ne semble pas plaire aux participants. La dernière firme qui a annoncé son retrait de cet évènement est Google. « Conformément à nos restrictions et protocoles de voyage liés à la COVID-19, Google a pris la décision de ne pas exposer au Mobile World Congress cette année. Cependant, Google maintient sa participation virtuelle à l’événement », a annoncé Google dans une correspondance adressée aux organisateurs du MWC. L’absence physique de Google est un coup dur pour les organisateurs. Le célèbre moteur de recherche a l’habitude d’occuper un espace important de la Fira de Barcelone.

Sony Mobile est le premier fabricant de Smartphones à avoir déclaré publiquement qu’il ne prévoit pas de participer au salon : « Sony Mobile a pris la décision de ne pas participer au MWC 2021 », a déclaré un porte-parole de la société dans un communiqué. Nokia a également déclaré qu’il ne sera pas sur place, mais qu’il participera à l’événement de manière virtuelle. « La santé de nos employés, clients et partenaires est d’une importance capitale pour nous », a déclaré l’entreprise dans un communiqué. Et ce n’est pas tout, Ericsson compte lui aussi boycotter le MWC 2021. « Au vu des impacts continus du Covid-19 et de notre considération première envers nos employés, leur santé et leur bien-être, nous avons décidé de ne pas participer au MWC 2021 », a déclaré le géant suédois dans un communiqué.

Devant ces décisions de retrait de la part de nombreuses entreprises, le GSMA, l’organisateur du MWC, a indiqué qu’il prévoyait de ‘’créer une plate-forme virtuelle pour soutenir les entreprises et les journalistes qui ne peuvent pas y assister en personne’’.