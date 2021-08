Microsoft annonce que Windows 11 peut être installé sur les anciens PC

Microsoft annonce finalement que Windows 11 pourra être installé sur des ordinateurs anciens qui ne disposent pas de la configuration minimale requise, tout en mettant en garde ses utilisateurs contre les pannes.

Le nouveau système d’exploitation de Microsoft, Windows 11 exige pour son installation un ordinateur de 4 Go de RAM et 64 Go d’espace disque et un processeur à architecture 64 bits. La firme demandait aussi jusqu’à présent que l’ordinateur soit équipé d’un processeur Intel de 8e génération au minimum, mais finalement cette exigence a été délaissée. Ce dernier a en effet indiqué que les processeurs Intel Core X, Xeon W et l’Intel Core 7820Q sont également pris en charge.

Microsoft exige surtout que l’ordinateur qui accueillera Windows 11 soit équipé d’une puce TPM, qui une fois accolée à la carte mère permettrait de protéger l’ordinateur contre les attaques extérieures en permettant d’isoler les données sensibles. Désormais Microsoft est revenu sur ses positions et permettrait à Windows 11 d’être installé sur des ordinateurs ne disposons pas de ce genre de puces.

Toutefois, Microsoft a transformé cette exigence en recommandation, pour une meilleure sécurité des données de l’utilisateur. Microsoft ne peut pas garantir que les pilotes soient compatibles ou que le système d’exploitation fonctionne correctement.