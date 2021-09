Djezzy enrichit son offre « iZZY» : 3Go d’internet pour seulement 300 DA

Djezzy dévoile la nouvelle offre iZZY et confirme sa position de pionnier dans le marché des télécoms en Algérie, proposant à tous les niveaux de prix, des offres novatrices et accessibles.

Avec la iZZY 300, Djezzy s’est adapté aux nouveaux besoins de ses jeunes clients en leur proposant une offre qui leur ressemble. Accessible de par son prix, la iZZY 300 est une grande première sur le marché. L’offre propose, pour seulement 300 DA, 3Go d’internet et de l’illimité vers Djezzy en appels et SMS pendant 15 jours.

En plus de cette offre avantageuse, Djezzy modifie la iZZY 500 DA et permet désormais à ses clients de bénéficier d’appels et SMS en illimité vers Djezzy, en plus des 5 Go d’internet pour une validité de 30 jours.

Pour rappel, les offres iZZY 1200 et 50 sont toujours d’actualité et restent inchangées comme suit :



* La iZZY 1200 DA permet de profiter en illimité de YouTube en plus de 10 Go d’internet, d’un crédit de 1000 DA et des appels et SMS gratuits vers Djezzy pendant 30 jours.

* La iZZY 50 DA permet de profiter de 1 Go d’internet, de l’illimité en appels et SMS vers Djezzy valable pendant 24 heures.

Les extras devant compléter et personnaliser les offres sont, quant à eux, toujours disponibles et permettent d’acquérir, pour seulement 400 DA, un accès illimité à Facebook, Instagram, pour bénéficier de plus d’internet, pour avoir YouTube en illimité, mais aussi pour profiter d’un crédit supplémentaire de 800 DA.

Pour bénéficier de toutes ces offres, il suffit de composer *720#, de se connecter à l’application Djezzy ou de l’activer dans un point de vente.