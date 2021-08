WhatsApp permettra prochainement la modification des messages vocaux

Le réseau social WhatsApp va prochainement proposer un service inédit qui est de pouvoir réécouter et modifier les messages vocaux avant de les envoyer.

WhatsApp va lancer dans les prochaines semaines une fonctionnalité des plus intéressantes à savoir pouvoir modifier et réécouter son message vocal avant de l’envoyer. Déjà essayée sur la version beta sur ses applications Windows et macOS, la version finale ne devrait plus tarder.

Jusqu’ici, une fois le bouton pressé, le message passera directement sauf si lors de l’enregistrement, vous quittez la conversation. Mais désormais avec la nouvelle mise à jour, on retrouve un bouton qui permet de stopper l’enregistrement d’un seul clic et pouvoir le réécouter et décider si vous l’envoyer ou alors le supprimer.