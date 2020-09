LG : Trois Smartphones de la série K dévoilés

LG continue à investir dans la branche téléphonie malgré une régression des ventes de ses produits ces dernières années. L’équipementier sud-coréen vient de présenter trois nouveaux Smartphones dans sa série d’entrée de gamme K.

Il s’agit donc des LG K62, LG K52 et LG K42. Des Smartphones qui se caractérisent par leur grand écran et une bonne autonomie. Le LG K62 est le modèle le mieux équipé: il dispose d’un écran LCD de 6,6 pouces au format 20: 9 et d’une triple caméra avec un capteur principal de 48 MP. Pour vos selfies, nous retrouvons à l’avant un capteur de 28 MP. Aussi, le téléphone mobile est alimenté par une puce octa-core de 2,3 GHz avec 4 Go de RAM. Quant à la capacité de stockage interne est de 128 Go, extensible via une carte mémoire. Pour l’autonomie, une batterie de 4000 mAh est de la partie. Le tout, tourne sous le système d’exploitation Android 10.

Les deux autres modèles disposent de fiches techniques plus inférieures. Le LG K52, par exemple, ne dispose que d’un appareil photo selfie de 13 MP et la mémoire n’est que de 64 Go. Concernant le LG K42 est identique à l’équipement du K52.

Enfin, les trois Smartphones sont livrés dans différentes couleurs comme le blanc et le bleu. La sortie est prévue pour octobre, mais LG n’a pas encore communiqué les prix de ces trois nouveaux terminaux.