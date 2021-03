LG ne trouve pas preneur de sa division mobile !

L’information se confirme de plus en plus. LG devrait bientôt fermer sa division dédiée aux Smartphones. Néanmoins ; la firme sud-coréenne n’a pas trouvé preneur.

Selon les rumeurs publiées sur la toile, les négociations avec d’éventuels repreneurs auraient tourné court et le constructeur pourrait fermer purement et simplement sa division mobile. Ce qui est certain c’est que LG n’a, pour l’instant, trouvé aucun repreneur. D’après certaines sources, elle serait entrée en contact avec les entreprises Volkswagen AG (Allemagne) et Vingroup JSC (Vietnam)… Des discussions qui n’auraient pas abouti !

Ce qui confirme l’abandon de la division téléphonie mobile est la décision de LG d’arrêter le développement de son Smartphone avec un écran enroulable. Le constructeur a également abandonné la sortie de tous ses nouveaux Smartphones, y compris le modèle haut de gamme ‘’Rainbow’’.

Une décision finale de la part de LG sera communiquée à ses employés au début du mois d’avril.