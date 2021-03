Facebook Flex : Restez connecté gratuitement 24h/24 et 7j/7 !

Pouvoir interagir gratuitement sur Facebook est possible depuis le lancement de ‘’Facebook Flex’’.

Facebook Flex est un service destiné à tous les abonnés Djezzy pour interagir gratuitement et à tout moment avec leurs proches et amis sans faire recours à des forfaits internet sur Facebook et Messenger. Vous pouvez donc discuter, poster, commenter et même partager gratuitement du contenu autant de fois que vous le souhaitez !

Facebook Flex en mode gratuit inclut également la mise à jour du statut de Facebook en texte, voir les notifications et visualiser les publications texte et demande d’amis. Il est aussi question de voir et s’abonner aux pages et groupes et gérer son compte Facebook (paramètres, calendrier, événements, etc).

A noter qu’il est possible d’utiliser Facebook Flex même avec un forfait ou abonnement 4G afin d’économiser votre volume data. Mais cet avantage à un prix, l’utilisateur doit accepter de partager son numéro de téléphone avec la plateforme pour en bénéficier.