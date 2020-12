LG et ASSA ABLOY développe la porte automatique transparente OLED

LG Electronics signe un protocole d'accord avec ASSA ABLOY Entrance Systems, un leader mondial des portes et services automatisés industriels. Un partenariat qui porte sur le développement de portes automatiques transparentes OLED.

Cette solution sera dévoilée cette semaine en l’associant à de futures applications commerciales spécialisées. Le nouveau produit combine la solution d’affichage numérique OLED transparente de LG (modèle 55EW5G) et la solution de gestion de contenu intégrée basée sur le logiciel SuperSign avec les portes coulissantes en verre automatisées du fabricant suédois ASSA ABLOY Entrance Systems pour offrir un produit transparent. « En plus de fournir un accès pratique et sans contact aux bâtiments et aux structures, la porte automatique transparente OLED offrira de nouvelles opportunités pour accueillir les clients, communiquer avec les employés et fournir du contenu publicitaire et marketing discrètement aux consommateurs, explique LG dans son communiqué.

La transparence signifie que les objets derrière l’écran peuvent être facilement vus, permettant à la solution de s’harmoniser avec son environnement tout en fournissant des informations utiles en même temps. Avec une conception robuste en verre trempé, le produit offre une excellente durabilité et une sécurité améliorée lorsqu’il est combiné avec les portes coulissantes automatiques d’ASSA ABLOY Entrance Systems. « LG, le leader de l’affichage numérique de nouvelle génération, et ASSA ABLOY Entrance Systems, le leader mondial des portes coulissantes automatisées, travaillent ensemble pour créer un nouvel environnement numérique passionnant », a déclaré Paik Ki-mun, Vice-président senior et Chef de l’unité commerciale d’affichage d’informations de LG Electronics Business Solutions Company. « Nos précédents écrans OLED transparents de grande taille, que l’on trouve dans le monde entier, ont prouvé que les OLED transparentes étaient un support très efficace et nous portons maintenant cela à un tout autre niveau », poursuit le même responsable.

De son côté, Christopher Norbye, Vice-président exécutif et Chef de la division des systèmes d’entrée chez ASSA ABLOY a déclaré : « L’innovation est au cœur de tout ce que nous faisons », pour ajouter : « Je suis vraiment fier que nous puissions, avec LG, offrir à nos clients ce produit révolutionnaire avec la nouvelle porte coulissante automatique OLED transparente. Cela mettra nos clients à l’avant-garde en leur offrant une nouvelle solution fantastique en matière de personnalisation des expériences de marque et de client ».