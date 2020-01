LG Electronics Algérie dévoile son nouveau Lave-linge à chargement frontal

Un nouveau bijou technologique a été lancé par LG Electronics Algérie. Un produit qui devra séduire de nombreux consommateurs notamment les femmes. Il s’agit d’un nouveau lave-linge appelé ‘’Vivace’’.

Dotée des technologies Deep Learning et TurboWash 360 amélioré qui optimisent l’efficacité du lavage, la nouvelle machine à laver de LG Vivace minimise les dommages aux vêtements. C’est lors d’une conférence de presse organisée hier soir à Alger que LG Electronics Algérie, à lancé sa dernière machine à laver à chargement frontal, conçue pour produire de meilleurs résultats de lessive.



Propulsé par le nouvel entraînement direct de l’intelligence artificielle (DD) de la société avec apprentissage approfondi, ce nouveau produit fournit des soins minutieux mais doux, déterminant les caractéristiques et le volume de chaque charge pour minimiser les dommages au tissu. Et, avec TurboWash 360 amélioré, le chargeur frontal avancé de LG nettoie les vêtements et termine les cycles en moins de temps. Doté du moteur DD amélioré, le nouvel appareil élargit la définition de « grandes performances de lavage » pour inclure un entretien supérieur des tissus.



« Notre nouveau chargeur frontal avec AI DD révolutionnaire offre un lavage personnalisé qui améliore les résultats de lessive et l’expérience utilisateur », a indiqué Mustapha Mohammedi, Responsable Relations Publiques de LG Electronics Algérie. Il affirme lors de sa présentation que le lave-linge Vivace facilitera, sans doute, la vie des consommateurs et met en valeur le leadership de LG dans l’industrie.

A noter que ce nouveau lave-linge est d’ores et déjà disponible dans tous les points de vente de LG Electronics Algérie à travers le territoire national à partir de 76.900 DA selon la version demandée.