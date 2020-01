Xiaomi Poco F2 : Un nouveau Pocophone en préparation ?

Sorti en 2017, le Pocophone F1 pourrait avoir bientôt un successeur. De nombreuses rumeurs affirment que le Pocophone F2 est sur le point de sortir. Même si d’autres sources évoquent une nouvelle variante et non pas un successeur.

En tout cas, Xiaomi a déposé la marque « Poco F2 » qui devrait être réservée seulement à l’Inde. Un célèbre site internet parle d’un ‘’mystérieux’’ smartphone baptisé « Poco X2 » ! D’après la même source, il s’agit d’un smartphone tournant sous Android 10 et qui dispose d’un SoC Snapdragon de dénomination inconnue cadencé à 1,80 GHz et de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne.

Il devrait également disposer d’un écran LCD 120 Hz, d’un quadruple capteur photo principal et d’un capteur selfie 20 Mégapixels assisté d’un second capteur de profondeur. Le tout avec une grosse batterie 4500 mAh. Par ailleurs, d’autres rumeurs parlent d’une possibilité de lancer une version 5G avec un SoC plus puissant (S765G) et 10/12Go de RAM.