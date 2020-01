L’offre Win Max de Mobilis : la solution pour contrôler votre budget communication !

Mobilis ne cesse d’être proche de ses clients en leur proposant des offres et services adaptés à leurs besoins, à l'instar de l’offre Win Max a qui continue à faire des heureux.

En effet, l’offre Win Max de Mobilis à 1 300 DA par mois offre des appels et des SMS illimités vers Mobilis, 5 GO d’internet et 3 heures d’appels vers les autres réseaux. Elle vient avec 3 choix : (1300, 2500 et 3500) et offre ainsi beaucoup d’avantages

* Mobilis Win Max 1300 : Pour 1 300 DA par mois, le client recevra 5 GO d’internet, des appels et SMS illimités vers Mobilis 24h/24 et 3 heures d’appels vers les autres réseaux.

* Mobilis Win Max 2500 : Pour 2 500 DA par mois, le client recevra 8 GO d’internet, des SMS et des appels illimités vers Mobilis 24h/24 et 5 heures d’appels vers les autres réseaux.

* Mobilis Win Max 3500 : Pour 3 500 DA le mois, le client recevra 15 GO d’internet, des appels et des SMS en illimité vers Mobilis 24h/24 et 8 heures d’appels vers les autres réseaux.

Pour les trois choix, le client bénéficiera d’un accès gratuit à : Facebook, twitter, WhatsApp, Ntic, Ouedkniss, Ennahar et Elhaddaf.