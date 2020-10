Les Xiaomi Mi 10T et Mi 10T Pro disponibles en précommande !

Moins d’un mois après leur officialisation, les nouveaux Smartphones de Xiaomi sont disponibles en précommande. Il s’agit des Xiaomi Mi 10T et Mi 10T Pro qui se distinguent par leur grand écran et leur grosse batterie.

Ces deux Smartphones haut de gamme de l’équipementier chinois Xiaomi devront booster sa part de marché déjà très importante ces derniers mois. Pour se repositionner sur le marché mondial de la téléphonie mobile, la marque chinoise suit une stratégie fructueuse, celle de ‘’proposer des smartphones haut de gamme tout en maintenant un prix raisonnable’’.

On retrouve, par exemple, chez les nouveaux Xiaomi un excellent écran de 144 Hz, ainsi que de très bonnes performances en photo et en autonomie. Et ce n’est pas tout ! Xiaomi marque un grand coup pour célébrer l’arrivée prochaine de ses nouveaux smartphones : pour toute précommande du Xiaomi Mi 10T ou de sa version Pro, une trottinette Mi Electric Scooter Essential est offerte ! C’est ce qu’on appelle un bon plan Marketing. Ce qui séduira sans doute de milliers d’utilisateurs notamment en Europe.

A souligner que le Xiaomi Mi 10T est actuellement disponible en précommande à 499 euros dans les grandes surfaces avec à la clé une jolie trottinette électrique.