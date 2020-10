ZTE et China Mobile remportent le Prix Best Enterprise Private Line Solution Award 2020

ZTE Corporation et l’opérateur chinois de téléphonie China Mobile ont reçu à l'occasion du Broadband World Forum (BBWF) 2020 le prix ‘’Best Enterprise Private Line Solution Award’’. Il s’agit d’une distinction en reconnaissance de leur solution intelligente de ligne privée d'entreprise sur réseau de transport optique basée sur le cloud.

Les deux entreprises chinoises ont créé conjointement cette solution intelligente de ligne privée d’entreprise sur réseau de transport optique dans le but de fournir des réseaux de haute qualité, afin de répondre aux demandes d’accès différenciés des utilisateurs. « La ligne privée d’entreprise soutient une granularité réglable de 2M à 100G pour une meilleure utilisation des ressources de bande passante », explique un communiqué de ZTE Corporation.

Pour rappel, ZTE fournit des systèmes de télécommunications de pointe, des appareils mobiles et des solutions technologiques d’entreprise aux consommateurs, aux opérateurs, aux entreprises et aux clients du secteur public. L’entreprise est déterminée à fournir à ses clients des innovations end-to-end intégrées dans un souci d’excellence et pour offrir une valeur ajoutée à un moment où les secteurs des télécommunications et des technologies de l’information convergent.