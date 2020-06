Journée Mondiale de l’Environnement: LG reporte ses actions face au COVID-19

Habitué à mener ses actions annuelles pour la protection de l’environnement et l’encrage de la culture du vivre ensemble dans une société saine et propre, LG Electronics Algérie, se trouve dans l’obligation de reporter ses activités du World Environment Day, prévues en juin 2020, face à la crise sanitaire du COVID-19.

Célébrant la Journée Mondiale de l’Environnement, coïncidant avec le 5 juin de chaque année, LG Electronics, entreprise engagée et écoresponsable, marque cette journée via ses filiales à travers le monde, algérienne compris, sous des thèmes fédérateurs et d’actualité : nettoyage de forêts, de plages, de fonds marins, d’espaces publics …

Seule ou en partenariat avec les autorités locales ou les mouvements associatifs, toujours accompagnée par les médias algériens, LG Electronics Algérie a, à ce jour, pris part à l’ensemble de ses évènements d’envergure internationale en mettant, à chaque fois, l’engagement de l’Algérie dans la protection de l’environnement et de la nature en avant.

Dans ce sens, plusieurs actions ont été menées avec succès et dont les résultats ont été partagés par les médias algériens et à travers les relais d’information de LG Electronics dans le monde.

Contrainte de perpétuer la tradition pour des raisons de conscience collective et de santé publique, LG Electronics Algérie reviens en images sur ces activités précédentes et réitère son engagement pour les années futures, en attendant un retour normal aux activités sociétales et engagées.