IFA 2020 j-1 : Plusieurs surprises dévoilées !

IFA Berlin est l’un des endroits les plus importants du calendrier des lancements de produits attendu cette année du 3 au 5 septembre. Sauf que l’édition 2020 ne ressemble à aucune autre édition parce que l’exposition sera virtuelle.

En effet, les entreprises habitées à y participer devront prévoir des évènements en ligne pour présenter au grand public leurs dernières innovations. Une solution trouvée après une large concertation entre Messe Berlin et les autorités locales qui a fini par proposer un nouveau concept pour IFA Berlin, axé sur la santé et la sécurité. Après le maintient de ce rendez-vous tant attendu, le gouvernement de Berlin a annoncé une interdiction de tous les événements y compris l’IFA qui a reçu la confirmation de plus de 5000 entreprises jusqu’au 24 octobre 2020. IFA affirme ainsi que plus de 80 marques y assisteront.

Le sujet qui sera le plus abordé cette année lors de l’IFA sera probablement axé sur la 5G. Selon Jens Heithecker, directeur exécutif de l’IFA Berlin, de nombreux produits audio seront lancés lors du salon, ainsi que des équipements intelligents pour la maison. Il y a aussi beaucoup de technologie de cuisine. Quant à LG, Samsung, Philips et Sony lancent leurs gammes de téléviseurs européens.