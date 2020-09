IFA 2020 : Lenovo fait la promotion de ses nouveaux ordinateurs

Dévoilés, en fin août dernier, les nouveaux ordinateurs portables de Lenovo Yoga 9i et Slim 9i seront mis en avant lors de l’édition 2020 de l’IFA.

En effet, les Yoga 9i et Slim 9i sont deux nouveaux ultraportables premium conçus par Lenovo qui intègrent en particulier les derniers processeurs Intel et des connecteurs Thunderbolt 4. Le premier PC est le Yoga 9i, un modèle convertible en tablette, qui sera bientôt disponible aux formats 14 et 15,6 pouces. Il devrait être commercialisé en novembre prochain à partir de 2 500 euros.

Le second modèle est le Yoga Slim 9i. Il s’agit d’un modèle qui s’adresse aux utilisateurs qui préfèrent une version encore plus compacte et légère. Le Yoga Slim 9i sera disponible en décembre, tout juste avec les fêtes de fin d’année en version 14 pouces uniquement, à partir de 2 700 euros.

Lors de l’IFA de Berlin, Lenovo fera également la promotion d’autres produits présentés tout récemment ; en l’occurrence son ultrabook gamer, le Legion Slim 7i, ainsi que sa nouvelle tablette haut de gamme, la Lenovo Tab P11 Pro.