Huawei vulgarise les réseaux d’accès fixe aux journalistes

Huawei Télécommunications Algérie a organisé jeudi, au sein de son siège à Bab Ezzouar, la septième session de formation sur les TIC dédiée aux journalistes. L’objectif étant la vulgarisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication.

Cette septième journée de formation a porté notamment sur la vulgarisation des réseaux d’accès fixes ; l’évolution de l’apport de Huawei dans les technologies de stockage et de traitement des informations à travers le monde (Data center).

Intervenant sur la partie « réseaux d’accès fixes », Mme Fadila Kacimi ; Network manager solutions à Huawei télécommunications Algérie a rappelé l’évolution des technologies d’internet fixes. Elle a présenté le FTTB (Fiber To The Building, ou Fibre jusqu’au bâtiment), le FTTC (Fiber To The curbe, Fibre jusqu’au trottoir et aussi le FTTH (fibre jusqu’au domicile). Ainsi, elle dira que Huawei a participé activement dans le développement de ces technologies décrochant ainsi la place de leader mondial dans ce volet. La conférencière a indiqué que les technologies de Huawei sont très avancées et gagnent de plus en plus du terrain à travers les différents continents.

Pour sa part, Mr Mohamed Réda Meghalsi, cadre au département « Solutions » au sein de Huawei Télécommunication Algérie a présenté la nouvelle génération des Data Center modulaires de Huawei. Selon lui, cette nouvelle génération de centres de données permettra aux clients de résoudre les problèmes techniques constatés dans les anciens modèles de centres de données. Ce nouveau modèle de centre de données de Huawei permettra d’économiser de l’énergie, réduire les coûts de réalisation et aussi réduire le temps de réalisation de 10 à 15 mois, explique encore M. Meghalsi.

Ainsi, Huawei informe que d’autres sessions sur d’autres thèmes sont prévues dans les mois à venir.