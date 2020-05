HP Elitebook x360 1040 G7 : la version 2020 est compatible 5G et dispose d’une autonomie de 29 heures

Le fabricant américain vient de dévoiler la version inédite 2020 de ses ordinateurs Elitebook x360. Ces derniers destinés principalement aux professionnels adoptent dans le modèle le plus haut de gamme une compatibilité 5G et une autonomie affichée à 29 heures.

HP vient de dévoiler les versions 2020 de ses Elitebook x360 qui sont des ultra ordinateurs portables destinés aux professionnels mais pas que. Il s’agit de deux nouveaux ordinateurs baptisés Elitebook x360 1040 G7 et Elitebook x360 1030 7G. Ces deux nouveaux PC se distinguent principalement par leur compatibilité 5G mais également une autonomie époustouflante sur la fiche technique.

Ces deux nouveaux PC sont des modèles convertibles ce qui veut dire que l’écran tactile tournera autour du clavier, et disposent d’un châssis en aluminium encore plus fin de 6,3 % que le modèle de 2019 qu’on connait. Ils tournent avec un processeur Intel Core de 10 éme génération avec au choix i5 ou i7.

Les Elitebook x360 nouvelles génération peuvent embarquer une puce 5G, le Wifi6, une caméra IR, un capteur d’empreintes et deux ports USB 3.1 Type-C compatibles Thunderbolt. Pour la version 1040 G7, le modèle est équipé d’une dalle IPS ou OLED selon le choix de l’achteur de 14 pouces et au choix Full HD ou 4K. Il embarque également l’option Sureview permettant re déduire les angles de vision. Enfin sur ce modèle l’autonomie annoncée est record pouvant aller jusqu’à 29 heures et ceci via une batterie de 78 watts.

Le modèle Elitebook x360 1030 G7 quant à lui embarque un écran de 13,3 pouces avec possibilité d’être au choix Full HD ou 4K avec l’option Sureview. Sur ce modèle la capacité de la batterie est de 54 watts ce qui engendre une autonomie moindre que le modèle cité ci-haut. Enfin, HP annonce la disponibilité de ces modèles pour le mois de juillet avec des prix encore inconnus.